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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 12:31 25.10.2018 - 12:31

Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Американские вторичные санкции, нацеленные на противодействие России, опасны, прежде всего, для европейских компаний, заявил в четверг исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

"Именно вторичные санкции в первую очередь касаются именно европейских компаний. Мы с этим положением не согласны", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

М.Хармс напомнил, что компании из Европы в несколько раз больше торгуют с РФ, чем США.

Восточный комитет германской экономики - экономическое объединение, в которое входят торгующие с Россией компании.

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