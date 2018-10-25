Связанные с РФ вторичные санкции нацелены, прежде всего, на европейские компании - глава Восточного комитета германской экономики
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Американские вторичные санкции, нацеленные на противодействие России, опасны, прежде всего, для европейских компаний, заявил в четверг исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.
"Именно вторичные санкции в первую очередь касаются именно европейских компаний. Мы с этим положением не согласны", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
М.Хармс напомнил, что компании из Европы в несколько раз больше торгуют с РФ, чем США.
Восточный комитет германской экономики - экономическое объединение, в которое входят торгующие с Россией компании.
***/ 1во мф
Интерфакс