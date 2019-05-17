Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 14:24

Хельсинки. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Имеющие отношение к РФ решения Комитета министров Совета Европы в Хельсинки приняты единогласно, но у ряда стран все же были опасения, заявил в пятницу глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

"Решения принимались единогласно", - сказал он на пресс-конференции в Хельсинки в пятницу.

При этом Сойни подчеркнул, что представители ряда стран были не в восторге от подобных инициатив и выражали несогласие во время обсуждения. Точное число стран он не назвал, но пояснил, что речь идет "более чем об одном государстве".

В то же время глава МИД Финляндии, которая в настоящее время председательствует в СЕ, заверил, что уверенное большинство участников не сомневались в правильности решений, которые могут впоследствии дать РФ возможность вернуться в ПАСЕ.

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