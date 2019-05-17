Хельсинки. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Имеющие отношение к РФ решения Комитета министров Совета Европы в Хельсинки приняты единогласно, но у ряда стран все же были опасения, заявил в пятницу глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

"Решения принимались единогласно", - сказал он на пресс-конференции в Хельсинки в пятницу.

При этом Сойни подчеркнул, что представители ряда стран были не в восторге от подобных инициатив и выражали несогласие во время обсуждения. Точное число стран он не назвал, но пояснил, что речь идет "более чем об одном государстве".

В то же время глава МИД Финляндии, которая в настоящее время председательствует в СЕ, заверил, что уверенное большинство участников не сомневались в правильности решений, которые могут впоследствии дать РФ возможность вернуться в ПАСЕ.

В заявлении, распространенном по итогам заседания КМСЕ в Хельсинки, говорится, что министры приветствуют участие всех стран-членов СЕ уже в июньской сессии ПАСЕ, однако в документе отмечается, что одним из фундаментальных обязательств стран-членов является выплата взносов в бюджет организации.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что участники заседания комитета министров СЕ в Хельсинки согласились, что РФ следует остаться в ПАСЕ, чтобы россияне сохранили право обращаться в ЕСПЧ.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается выходить из Совета Европы и не отказывается от выполнения финансовых обязательств в рамках этой организации. Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении работы в Совете Европы "на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН, которые должны толковаться и применяться в их неразрывной взаимосвязи".

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ.

В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

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