Этот контент был опубликован 10 мая 2020 г. 16:57

Дубай. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Боевики, связанные с группировкой "Аль-Каида" (запрещенная в России международная террористическая организация), в воскресенье напали на позиции правительственных сил на севере Сирии в провинции Хама, ряд районов которой еще не контролируется Дамаском, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей сирийской оппозиции.

По данным оппозиции, в результате боев с обеих сторон погибли более 30 человек. Боевики также заняли одну деревню, в ответ сирийские правительственные силы начали усиленную артиллерийскую подготовку, очевидно, перед контрнаступлением.

Удар по правительственным войскам нанесли боевики группировки "Хорас ад-Дин", которая отвергает всякую возможность примирения с правительством Сирии. Речь идет об одном из самых крупных столкновений после объявления режима прекращения огня в соседней с Хамой провинцией Идлиб, отмечает агентство.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе, на переговорах в Москве 5 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

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