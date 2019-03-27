Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 11:16

Берлин. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция Австрии задержала в Вене подозреваемого в организации двух попыток террористических атак, который, вероятно, связан с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), пишет в среду немецкая газета "Бильд".

По имеющимся данным, речь идет о 50-летнем мужчине, который прибыл в Европу 20 лет назад как беженец. Он женат и имеет двух детей.

Кроме того, известно, что он - бывший военный из Ирака. Прибыв в Австрию, он получил образование в Венском техническом университете, после чего устроился работать в охранной компании.

Полиция характеризует мужчину как ярого сторонника ИГ: в соцсети Facebook он публиковал записи радикального характера. В частности, он призывал мусульман взяться за оружие после недавнего нападения на две мечети в Новой Зеландии.

В свою очередь, австрийская газета "Кронен цайтунг" сообщает, что сотрудники правоохранительных органов провели штурм квартиры подозреваемого в минувший понедельник.

В октябре 2018 года неизвестные натянули стальной трос на железнодорожной трассе между Нюрнбергом и Мюнхеном, однако тогда никто не пострадал.

В феврале этого года злоумышленники положили на рельсы бетонные плиты на железнодорожном маршруте между Дортмундом и Мюнстером, никто также не пострадал.

1тэ ар

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