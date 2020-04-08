Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 17:50

Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Священники в Варшаве стали проводить исповеди на автомобильных парковках во время действующего в стране режима самоизоляции из-за нового типа коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

На такой шаг священнослужители решили пойти в связи с тем, что в преддверии католической Пасхи значительно выросло число людей, желающих исповедаться. Однако в настоящее время из-за ограничительных мер в церквях в Польше разрешено находиться группами численностью не более пяти человек.

На парковке у Храма Провидения Божия в польской столице теперь можно увидеть священников в медицинских масках. Люди могут подъезжать к сидящим на стульях священнослужителям и, не выходя из машины, а лишь опустив стекло, рассказать о своих грехах.

Впрочем, церкви в Польше по-прежнему предлагают традиционную исповедь во время вечерней службы.

Христиане западных стран в этом году будут отмечать Пасху 12 апреля.

С начала вспышки в Польше зарегистрировано около 5 тыс. случаев заражения Covid-19, более 130 человек скончались.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!