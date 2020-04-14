Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 1:10

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка ОПЕК+, вероятно, может быть крупнейшим нефтяным соглашением за всю историю.

"Это было замечательное достижение; некоторые люди говорят, что это одно из самых крупных из когда-либо заключенных нефтяных соглашений, может быть, самое крупное соглашение, а я об этом не знал", - сказал Трамп.

При этом он вновь поблагодарил РФ и Саудовскую Аравию за заключение сделки и напомнил, что сокращение добычи нефти в день может составить до 20 млн баррелей.

Трамп добавил, что это соглашение также позволило сохранить сотни тысяч рабочих мест в нефтяной отрасли США.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

1аю тг

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