Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка ОПЕК+, вероятно, может быть крупнейшим нефтяным соглашением за всю историю.
"Это было замечательное достижение; некоторые люди говорят, что это одно из самых крупных из когда-либо заключенных нефтяных соглашений, может быть, самое крупное соглашение, а я об этом не знал", - сказал Трамп.
При этом он вновь поблагодарил РФ и Саудовскую Аравию за заключение сделки и напомнил, что сокращение добычи нефти в день может составить до 20 млн баррелей.
Трамп добавил, что это соглашение также позволило сохранить сотни тысяч рабочих мест в нефтяной отрасли США.
Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.
1аю тг