Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 9:40

Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в среду заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому должен нести пользу для всех сторон сделки.

"СВПД был обоюдовыгодным. Мы не позволим США превратить сделку в выгодную лишь для одной стороны", - заявил Х.Рухани в эфире иранского телевидения.

По его словам, Тегеран по-прежнему находится за столом переговоров.

Ранее Х.Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

1тэ ар

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