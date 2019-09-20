Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 19:28

Лондон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на то, что компромиссное решение в сделке с ЕС по Brexit изыскать возможно, однако еще раз отметил, что Великобритания покинет ЕС "безо всяких "но" и "если" 31 октября.

"Мы думаем, что мы можем продвинуться (в этом вопросе - ИФ), мы думаем, что можем решить эту проблему, и, мне кажется, что у нас есть прогресс", - заявил Джонсон в видеобращении, размещенном в своем Twitter.

Он добавил, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пояснил, что не видит проблемы в отмене "бэкстопа", и прогресс заключается в том, что "они (Еврокомиссия - ИФ) не упоминали об этом еще месяц назад".

Однако премьер Британии еще раз подчеркнул, что Британия "будет готовиться к "жесткому" выходу из ЕС 31 октября".

Накануне агентство Associated Press сообщило, что британское правительство направило ЕС предложения по переработке сделки по Brexit

В Брюсселе подтвердили, что получили от Великобритании документы, касающиеся Brexit.

"На их основании мы проведем технические дискуссии сегодня и завтра по некоторым вопросам, связанным с таможней, товарами производственного назначения, а также санитарными и фитосанитарными нормами", - заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

По ее словам, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заверил того, что сделка Брюсселя и Лондона "желаема и все еще возможна".

Юнкер также признался, что он не против исключить из соглашения по Brexit пункт о "страховочном плане" ("бэкстопе") по ирландской границе, однако не ранее того момента, когда цели, выполнение которых предусмотрено при помощи "бэкстопа", можно будет добиться другим путем.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября. И Лондон, и Брюссель заявляют, что возможность согласовать условия выхода Великобритании из ЕС пока остается.

1ви ар

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