Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 13:59

Дубай. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Ополченцы из "Сирийских демократических сил" (СДС) в понедельник призвали международное сообщество созвать специальный трибунал для суда над взятыми в плен боевиками "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация), сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление СДС.

"Мы призываем международное сообщество создать международный трибунал на северо-востоке Сирии, чтобы судить террористов", - цитируют СМИ выдержки из заявления.

"Суд может проходить честно и в соответствии с международным правом, а также договорами и уставами в сфере прав человека", - говорится в заявлении.

В СДС 23 марта объявили об освобождении последней территории, удерживаемой ИГИЛ.

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