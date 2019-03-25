Дубай. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Ополченцы из "Сирийских демократических сил" (СДС) в понедельник призвали международное сообщество созвать специальный трибунал для суда над взятыми в плен боевиками "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация), сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление СДС.
"Мы призываем международное сообщество создать международный трибунал на северо-востоке Сирии, чтобы судить террористов", - цитируют СМИ выдержки из заявления.
"Суд может проходить честно и в соответствии с международным правом, а также договорами и уставами в сфере прав человека", - говорится в заявлении.
В СДС 23 марта объявили об освобождении последней территории, удерживаемой ИГИЛ.
1аю вш