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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 12:09 13.06.2018 - 12:09

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи более нет.

"Я только что приземлился, это было длинное путешествие, но с тех пор как я пришел в (президентский) офис, каждый теперь может почувствовать себя безопаснее. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи более нет", - написал он в Твиттере в среду.

(последует)

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