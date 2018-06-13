Северная Корея более не представляет ядерной угрозы - Трамп
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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи более нет.
"Я только что приземлился, это было длинное путешествие, но с тех пор как я пришел в (президентский) офис, каждый теперь может почувствовать себя безопаснее. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи более нет", - написал он в Твиттере в среду.
(последует)
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Интерфакс