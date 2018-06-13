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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 12:16 13.06.2018 - 12:16

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи более нет.

"Я только что приземлился, это было длинное путешествие, но с тех пор как я пришел в (президентский) офис, каждый теперь может почувствовать себя безопаснее. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи более нет", - написал он в Твиттере в среду.

"Встреча с Ким Чен Ыном была интересным очень положительным опытом. У Северной Кореи большой потенциал для будущего", - добавил Д.Трамп.

"Прежде чем я занял пост, люди предполагали, что мы вступим в войну с Северной Кореей. (Бывший президент США Барак - ИФ) Обама заявлял, что Северная Корея была нашей самой большой и наиболее опасной проблемой. Это больше не так - спите спокойно", - также заявил Д.Трамп.

На саммите КНДР-США 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Д.Трамп при этом заявлял, что "отлично поладил" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе саммита в Сингапуре, и сообщил о достижении прогресса в денуклеаризации КНДР.

Ким Чен Ын в свою очередь на встрече с Д.Трампом в Сингапуре поставил денуклеаризацию в зависимость от прекращения враждебных действий со стороны Вашингтона, сообщало официальное северокорейское информагентство ЦТАК.

"Ким Чен Ын заявил, что для мира и стабильности на Корейском полуострове и его денуклеаризации обе страны должны воздерживаться от раздражающих и враждебных военных действий и вести дела на правовой и институциональной основе", - говорилось в сообщении агентства по итогам саммита в Сингапуре.

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