Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 3:43

Гонконг. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Заседание Центрального комитета Трудовой партии Кореи пройдет в конце декабря, сообщает ЦТАК.

"Президиум Политбюро ЦК ТПК решил в последней декаде декабря собрать 5-й пленум ЦК ТПК 7-го созыва для обсуждения и принятия решений по важнейшим вопросам в соответствии с потребностями развития корейской революции и изменившейся ситуацией внутри страны и за рубежом", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что соответствующее постановление Президиума Политбюро ЦК ТПК опубликовано 3 декабря.

Первая за восемь месяцев встреча подобного уровня, предположительно, будет сосредоточена на возможном изменении политики в переговорах по денуклеаризации с США.

Во время предыдущей партийной встречи в апреле северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал США до конца этого года выступить с приемлемыми для Пхеньяна предложениями и предупредил, что он может пойти "по новому пути", если Вашингтон этого не сделает.

Между тем, министерство по делам объединения Южной Кореи заявило, что Сеул должен внимательно следить за предстоящей сессией, поскольку она проходит как раз перед новогодней речью Ким Чен Ына, которая определяет направление политики Пхеньяна по зарубежным и внутренним вопросам на следующий год.

В то же время ЦТАК сообщило об очередной поездке северокорейского лидера на гору Пэктусан.

"Осмотрев места революционной и боевой славы, уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын снова поднялся на гору Пэктусан - священную гору революции", - говорится в сообщении.

По мнению южнокорейских СМИ, визит лидера КНДР на священную гору свидетельствует о том, что Ким Чен Ын вскоре может сделать важное политическое заявление. Отмечается, что в прошлом он посещал Пэктусан перед большими политическими и дипломатическими решениями.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления наладить диалог с Пхеньяном.

Он напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркивается в заявлении.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

1вз гс

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