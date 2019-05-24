Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 5:33

Гонконг. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Северокорейская газета повторила призывы к Вашингтону вернуть задержанное США грузовое судно КНДР.

"США играют в опасную игру, разжигая конфронтацию еще до того, как может состояться третий саммит между Северной Кореей и США", - говорится в публикации газеты The Choson Sinbo.

Издание напоминает, что переговоры по денуклеаризации уже оказывались под угрозой срыва из-за односторонних санкций США.

"Многосторонняя дипломатия, направленная на денуклеаризацию Корейского полуострова, уже была на грани краха из-за односторонних санкций, введенных США на основе своего внутреннего законодательства", - отмечается в статье.

Речь идет о решении Вашингтона в 2005 году заморозить $25млн, принадлежащих КНДР, в банке Banco Delta Asia (BDA) в Макао. В связи с этим шестисторонние переговоры по ядерной проблеме оказались прерваны вплоть до июня 2007 года.

Как сообщалось, на пресс-конференции в Нью-Йорке представитель КНДР в ООН Ким Сон решительно повторил призывы к возвращению судна Wise Honest, которое было задержано по подозрению в нарушении санкций, введенных в отношении Пхеньяна.

Ранее судебные власти США объявили, что впервые задержали северокорейское судно за нарушение действующих против КНДР санкций. Предполагается, что судно Wise Honest незаконно перевозило уголь и оборудование. Задержание было проведено в апреле 2019 года, причём не самими США. В настоящее время судно находится под американским контролем.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

1вз тг

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