Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 23:37

Гонконг. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Академия национальной обороны КНДР во второй половине 31 октября успешно испытала сверхбольшую реактивную установку залпового огня, сообщает ЦТАК.

"Уважаемый высший руководитель (Ким Чен Ын - ИФ), принявший рапорт о военно-технической оценке Академии национальной обороны об испытательной стрельбе из сверхкрупной реактивной установки, выразил удовлетворение этим, и послал поздравление ученым оборонной отрасли, самоотверженно ведущим борьбу для развития военной мощи страны и укрепления наших вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Академия национальной обороны организовала испытания для проверки безопасности системы непрерывного огня пусковых установок, отмечает агентство.

В четверг военные Южной Кореи заявили, что Север выпустил два снаряда малой дальности в сторону Японского моря, заявив, что оба пролетели около 370 км.

Это уже 12-е испытание оружие, проведенное Пхеньяном в этом году.

В начале октября южнокорейские военные сообщили, что КНДР могли испытать баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок. Предполагается, что это были ракеты типа "Букгыксон".

Позднее Пхеньян подтвердил, что испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки. При этом северокорейское агентство ЦТАК отметило, что испытательный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

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