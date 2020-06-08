Этот контент был опубликован 8 июня 2020 г. 2:21

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Политбюро ЦК правящей в КНДР Трудовой партии на проходившем два дня заседании рассмотрело вопросы обеспечения самодостаточности национальной экономики, сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На заседании были затронуты "важнейшие вопросы, возникающие в процессе дальнейшего развития самодостаточной экономики страны и повышения уровня жизни людей", - говорится в сообщении.

При этом участники заседания подчеркивали, что химическая промышленность является "главным опорным фронтом национальной экономики".

Лидер КНДР Ким Чен Ын, принимавший участие в заседании, "подчеркнул необходимость первоочередного внимания увеличению мощностей по производству удобрений", - пишет ЦТАК.

Была также подчеркнута важность жилищного строительства для повышения уровня жизни населения.

"Подробно остановившись на вопросах, которые необходимо срочно решить для обеспечения условий жизни городского населения, верховный лидер подчеркнул необходимость принятия для этого решительных государственных мер, включая строительство жилых домов", - говорится в сообщении агентства.

1гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции