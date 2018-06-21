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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 3:16 21.06.2018 - 03:16

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР осуществила передачу останков 200 американских военнослужащих, которые погибли в Корее во время Корейской войны 1950-53 годов. "Мы вернули останки наших павших героев", - сказал президент, выступая на митинге в штате Миннесота. Договоренность в передаче останков была достигнута на саммите США-КНДР в Сингапуре 12 июня. 1гк гс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс