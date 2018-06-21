Северная Корея передала США останки погибших в годы Корейской войны американских военных - Трамп
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Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР осуществила передачу останков 200 американских военнослужащих, которые погибли в Корее во время Корейской войны 1950-53 годов.
"Мы вернули останки наших павших героев", - сказал президент, выступая на митинге в штате Миннесота.
Договоренность в передаче останков была достигнута на саммите США-КНДР в Сингапуре 12 июня.
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Интерфакс