Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 5:38

Гонконг. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея призывает США отказаться от нынешнего способа ведения переговоров по денуклеаризации и продолжить обсуждения при помощи нового подхода, следует из заявления представителя МИД КНДР, опубликованного ЦТАК.

"Уже почти год прошел с момента объявления исторического совместного заявления КНДР и США от 12 июня. США следует должным образом оглянуться на прошедший год и поразмыслить о том, каким будет правильный стратегический выбор, пока не стало слишком поздно", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что "США было бы разумно изменить свой нынешний метод расчета" и ответить на запрос КНДР как можно скорее.

"Вызывает сожаление тот факт, что за последний год Соединенные Штаты стали еще более откровенны в своем плане подавления нас силой, сознательно отворачиваясь от осуществления совместного заявления КНДР и США и лишь настаивая на нашей односторонней сдаче ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время второго саммита КНДР - США Вашингтон совершил "большую ошибку", настаивая на "первоочередном ядерном разоружении".

"Совместное заявление КНДР и США от 12 июня - это обязательство, которое обе страны взяли на себя перед миром и человечеством, и это задача, за которую обе стороны должны нести совместную ответственность", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, КНДР неизменно придерживается позиции, объявленной в заявлении от 12 июня 2018 года. Однако, если США "не выполнит свои обязательства и продолжит прибегать к враждебной политике", то судьба переговоров бесперспективна.

"Будет ли совместное заявление КНДР и США от 12 июня оставаться эффективным или окажется просто чистым листом бумаги, зависит от того, как США отреагируют на нашу справедливую и разумную позицию", - уточняет представитель МИД.

Первый саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Через несколько дней Д.Трамп заявил, что КНДР начала денуклеаризацию.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

1вз тг

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