Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 23:53

Гонконг. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына успешно протестировала пусковую установку реактивной системы залпового огня, сообщает ЦТАК в пятницу.

"Залповый испытательный огонь с целью окончательной проверки эффективности боевого применения сверхкрупного реактивного орудия подтвердил его военно-техническое превосходство и надежность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что верховный лидер выразил "полное удовлетворение" результатами испытания.

Ранее в четверг японское военное командование заявило, что в КНДР испытали две баллистические ракеты.

В Сеуле, со своей стороны, сообщили, что ракеты пролетели 380 км на высоте в 97 км. По информации южнокорейских военных, запуск был произведен из "сверхбольшой" многозарядной пусковой установки.

Речь идет уже о 13-м испытании такого рода, проведенном Северной Кореей за текущий год. В последний раз такой пуск состоялся 31 октября: тогда Пхеньян испытал две ракеты.

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