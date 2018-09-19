Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 5:39 19.09.2018 - 05:39

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - КНДР планирует демонтировать ядерный реактор в Йонбене в соответствии с доверенностями с Соединенными Штатами, говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

"Север заявил о намерении полностью демонтировать ядерный объект в Йонбене в соответствии с духом совместного заявления между Севером и США", - говорится в документе.

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми на июньской встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line