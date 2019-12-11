Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 3:48

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - "Крайне важное испытание", которое КНДР провела в минувшие выходные, вероятно, включало существующий жидкостный ракетный двигатель, считает Майкл Эллеман, старший научный сотрудник по противоракетной обороне Международного института стратегических исследований (IISS).

"Вертикальный стенд для испытаний двигателей в Сохэ (...) по-видимому, он предназначен только для жидкотопливных двигателей, которые намного легче, чем их твердотопливные аналоги", - пишет Эллеман в своей аналитической статье, опубликованной на сайте 38 North.

Он объяснил, что жидкое топливо для жидкотопливных двигателей обычно хранится в больших баках рядом с испытательным стендом.

Между тем, твердотопливные двигатели удерживают топливо в корпусе, что требует от испытательного стенда способности удерживать массу всего двигателя.

Он добавил, что поскольку твердотопливные двигатели первой ступени межконтинентальных баллистических ракет обычно весят от 20 тыс. до 30 тыс. кг, а двигатели баллистических ракет средней дальности от 15 тыс. до 20 тыс. кг, инженеры вынуждены испытывать их горизонтально, а не вертикально.

Эллеман допустил возможность, что Северная Корея могла усилить свой вертикальный стенд для испытаний двигателей в Сохэ для размещения больших твердых двигателей.

"Это кажется маловероятным, учитывая расходы и менее чем убедительную необходимость тестирования твердых двигателей в вертикальном положении", - отметил он.

Ученый предположил, что, вероятнее всего, Пхеньян испытал вариант РД-250.

"Если бы Северная Корея начала серийное производство (двигателей), она, скорее всего, захотела бы испытать хотя бы некоторые из произведенных двигателей, чтобы обеспечить соблюдение стандартов производительности и надежности, особенно если количество ракет дальнего радиуса действия, которые Пхеньян планирует развернуть, составляет менее нескольких десятков", - считает Эллеман.

При этом он не исключил того, что КНДР могла разработать новую конструкцию двигателя.

Ранее сообщалось, что КНДР провела на своем космодроме Сохэ "крайне важное испытание", которое завершилось успешно.

Предполагается, что Северная Корея испытала двигатель для новой ракеты дальнего радиуса действия, чтобы усилить давление на США с целью добиться уступок в застопорившихся переговорах по денуклеаризации.

1вз тг

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