Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 4:18

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Северное командование США знает о нахождении российского фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и внимательно следит за ним.

"Мы знаем о развертывании российского фрегата "Горшков" и предпринимаем шаги по его активному отслеживанию. Мы не будем обсуждать все принимаемые меры, но командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) проводит воздушные операции в защиту США и Канады, а Северное командование вооруженных сил США развернуло военно-морские силы для отслеживания Горшкова", - следует из заявления командования, опубликованного в твиттере.

Накануне в пресс-службе Северного флота РФ сообщили, что российский фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", совершил деловой заход на Кубу.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с "Адмиралом Горшковым" вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тыс. морских миль.

За время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвященных 70-летию Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. На прошлой неделе отряд прошел Панамским каналом в Карибское море.

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