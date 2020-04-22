Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 15:27

Берлин. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Лед на Северном Ледовитом океане с большой степенью вероятности в летний период будет таять уже до 2050 года, к такому выводу пришли авторы международного исследования, результаты которого опубликованы университетом Гамбурга.

"Северный Ледовитый океан с высокой степенью вероятности еще до 2050 года во многих случаях летом будет оставаться безо льда, и это повлечет серьезные последствия для природы", - сказано в сообщении пресс-службы университета. Исследование координировал профессор гамбургского университета Дирк Нотц, в нем принял участие 21 институт.

Группа ученых проанализировала 40 различных климатических моделей, при которых выбросы углекислого газа с течением времени не снижались.

"Как ожидалось, проработанные модели показывают на ускорение потерь морского льда летом. Но согласно исследованию количество морского льда уменьшится, даже если в будущем выбросы CO2 будут сильно уменьшены", - говорится в сообщении.

Это стало для ученых новостью.

"Если во всем мире выбросы быстро и сильно будут сокращены так, чтобы достичь цели - снизить температуру на два градуса, то арктический лед все равно еще до 2050 года летом будет таять снова и снова. Это нас поразило", - сказал Нотц, которого цитирует университет.

В настоящее время Северный Полюс покрыт льдом в течение всего года, летом уровень льда сокращается, зимой - снова увеличивается. Ледяной покров - это место для жизни и охоты различных животных, например, белых медведей и тюленей. Одновременно лед играет важную роль в формировании климатической системы - его поверхность отражает солнечный свет и охлаждает Арктику.

1тф ар

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