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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 20:56 19.06.2018 - 20:56

Берлин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО считает необходимым искать баланс в отношениях с Россией и не собирается отвечать "танком на танк", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, интервью с которым во вторник опубликовала радиостанция "Немецкая волна".

"Для НАТО речь идет о поиске баланса, совмещения защиты и диалога. Мы считаем, что, будучи сильными и имея надежные средства сдерживания, мы можем вступать в политический диалог с Россией, стараться улучшать наши отношения с РФ и снижать напряженность", - заявил Й.Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что альянс не намерен зеркально отвечать на действия России: "танком на танк, ракетой на ракету, ядерный боеприпас на ядерный боеприпас".

Также Й.Столтенберг выразил уверенность в приверженности США альянсу.

"Я уверен, что президент Трамп и США привержены НАТО не только на словах, но и на деле, ведь с момента вступления Трампа в должность президента финансирование США европейской безопасности, американского присутствия в Европе увеличилось на 40%", - сказал генсек НАТО.

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