Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 16:14

Лондон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) отказалась поддержать соглашение, согласованное британским премьером Терезой Мэй с Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС, сообщает в понедельник газета The Guardian.

По ее данным, лидер партии Арлен Фостер провела телефонный разговор с премьером Великобритании, в ходе которого она заявила, что позиция DUP остается неизменной - партия неоднократно выступала против этого соглашения.

Британские СМИ ранее отмечали, что решение Т.Мэй выносить ли соглашение снова на голосование будет принято позже в понедельник. Для этого премьеру было необходимо заручиться поддержкой со стороны Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Однако "надежды Т.Мэй на то, что она сможет провести через парламент свое соглашение, улетучились после того, как лидер Демократической юнионистской партии Арлен Фостер отклонила личную просьбу Т.Мэй на поддержку (соглашения - ИФ)", пишет The Guardian.

Изначально ожидалось, что на этой неделе в британском парламенте пройдет очередное голосование по соглашению по Brexit. Однако премьер-министр Великобритании Т.Мэй подчеркивала, что голосование состоится, только если она увидит, что депутаты головы поддержать сделку по Brexit.

Если британские депутаты поддержат сделку, то Великобритания покинет ЕС 22 мая. Если проголосуют против соглашения, то до 12 апреля Т.Мэй должна будет решить, как события будут развиваться дальше. Британия может выбрать один из нескольких вариантов: попросить у ЕС очередное продление сроков Brexit, выйти из ЕС без соглашения или же прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, которая инициировала Brexit.

Накануне британское издание The Sunday Times сообщало, что не менее 11 министров британского правительства намерены обратиться к главе кабинета Терезе Мэй с требованием уйти с поста.

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