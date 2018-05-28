Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Пекин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Делегация из КНДР в понедельник прибыла в Пекин, чтобы отправиться в Сингапур, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на дипломатические источники.

По их информации, возглавляемая высокопоставленным северокорейским официальным лицом делегация направляется в Сингапур, вероятно, для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой возможной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По словам информированных источников, члены делегации из КНДР обсудят с американскими представителями вопросы, которые связаны с логистикой и безопасностью саммита.

Ранее сообщалось, что в субботу в пекинском аэропорту были также замечены несколько чиновников КНДР, возвращавшихся на родину. Однако точной информации о целях поездки не приводилось. По одной версии, представители Северной Кореи могли готовить еще один визит Ким Чен Ына в Китай. По другой версии, делегация намеревалась из Пекина отправиться в Сингапур для подготовки к саммиту Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, но в итоге вернулась на родину.

Кроме того, накануне стало известно, что в Северную Корею прилетела группа высокопоставленных американских чиновников, чтобы также провести переговоры по подготовке саммита двух лидеров.

На минувших выходных президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вновь провёл переговоры с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. По итогам встречи глава южнокорейского государства заявил, что оба лидеры "согласились, что саммит КНДР-США нужно успешно провести 12 июня".

Саммит США-КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. Однако на прошлой неделе Д.Трамп сначала заявил, что решил не ехать на эту встречу, однако затем объявил, что она все же может состояться.

вл ар

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс