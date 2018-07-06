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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 11:53 06.07.2018 - 11:53

Токио. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Ядерный центр в Йонбене, расположенный в КНДР, продолжает работу, сообщает в пятницу южнокорейская газета "Чосон Ильбо" данные, предоставленные одним из южнокорейских депутатов от оппозиции.

На территории этого объекта расположен, в частности, ядерный реактор, играющий ключевую роль в реализации северокорейской ядерной программы.

Кроме того, данные, полученные парламентарием от южнокорейского военного командования, указывают на то, что в КНДР продолжают эксплуатацию полигона Тончхан-ри, предназначенном для испытания ракетных двигателей. Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын обещал закрыть этот объект.

Также в Сеул поступили данные о строительстве в Северной Корее подлодки, с которой можно будет совершать пуски баллистических ракет.

Ранее сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса сообщил, что полученные со спутников снимки свидетельствуют о работах по модернизации северокорейского ядерного центра в Йонбене. Газета "Уолл-стрит джорнэл",со своей стороны, сообщала, что Северная Корея также завершает крупномасштабное расширение ключевого предприятия по производству твердотопливных баллистических ракет.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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