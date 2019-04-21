Этот контент был опубликован 21 апреля 2019 г. 11:01

Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере два человека стали жертвами седьмого взрыва, произошедшего в окрестностях столицы Шри-Ланки Коломбо, передают в воскресенье западные СМИ.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло шесть взрывов. Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 185 человек, еще более 400 человек получили ранения.

1тэ аг

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