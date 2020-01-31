Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 2:48

Гонконг. 31 января. ИНТЕРФАКС - Сеул сообщил о седьмом случае заражения новым типом коронавируса в пятницу.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), 28-летний южнокорейский мужчина, посетивший Ухань, вернулся домой 23 января. Первоначально у него не было никаких симптомов.

Спустя три дня он обратился в клинику с симптомами ОРВИ и небольшим повышением температуры. Тест на новый тип коронавируса дал положительный результат. Пациент был немедленно помещен в карантин.

Теперь Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний пытается отследить всех, с кем контактировал заболевший.

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