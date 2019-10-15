Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 14:37

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Значительных сезонных скидок в отелях Турции туристам стоит ждать не раньше ноября, поскольку сейчас гостиницы загружены почти на 100%, сообщили во вторник порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

"Скидки зависят не от сезона, а от загрузки отелей и объемов продаж. Сейчас продажи выше, чем в прошлом сезоне, большая часть отелей загружена под 99%, так что о скидках речи не идет", - сказали в "Интуристе".

С коллегами согласились и в Coral Travel. "В октябре в Турции стоит на редкость пляжная погода, продолжается купальный сезон, на курортах меньше туристов. Этот месяц уже считается частью летнего сезона, поэтому значительное снижение цен наступает только с ноября", - отметила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

По словам участников рынка, наиболее загружены в октябре отели высокого ценового сегмента. В частности, в компаниях TUI Россия и TEZ Tour сообщили о двукратном росте спроса на отдых в отелях категории люкс с заездами в октябре и ноябре.

"Дорогие отели даже в ненастную погоду могут предложить постояльцам прекрасный отдых, сервис высокого класса и полноценно работающую инфраструктуру с подогреваемыми бассейнами. Поэтому осенью они почти не подешевели", - сказали в Anex Tour.

В целом снижение цен в октябре-ноябре по сравнению с летом составило не более 10%. В то же время туроператоры сообщили о скидках в некоторых Deluxe отелях Турции, но актуальны они только на определенные даты заездов.

По итогам 2019 года, в Турции ожидают более 6 млн российских туристов. С января по август страну посетили 4,8 млн россиян (+15,4%).

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