Лондон. 24 июня. INTERFAX ENERGY - Экспортеры СПГ в Северной и Южной Америке вздохнули с облегчением в связи с прогнозом, согласно которому интенсивность сезона ураганов в Атлантике в 2019 году будет умеренной. Сезон ураганов может приводить к разрушительным последствиям для торговли СПГ в регионе, как это было в 2017 году.

Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября. Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, в этом году регион ждет 9-15 штормов, при этом от четырех до восьми из них усилятся до ураганов. От двух до четырех из этих ураганов могут стать мощными. Умеренная интенсивность сезона ураганов будет наблюдаться второй год подряд.

Количество крупных ураганов и степень, с которой они повлияют на потребление СПГ и снабжение им страны, определяет масштаб ущерба для торговли топливом.

В 2018 году было зафиксировано лишь два крупных урагана - "Флоренс" и "Майкл", однако они не затронули пять небольших импортеров СПГ в Латинской Америке и Карибском бассейне. Их совокупный объем импорта в течение сезона ураганов составил 1,8 млн тонн.

Между тем за тот же период 2017 года эти пять импортеров приобрели лишь 1,25 млн тонн топлива. Сезон того года характеризовался высокой интенсивностью: в этот период было зафиксировано шесть крупных ураганов, часть из которых затронула Пуэрто-Рико, Доминиканскую республику и Ямайку.

Согласно прогнозу издания Interfax Global Gas Analytics, в течение сезона ураганов в текущем году пять небольших покупателей СПГ импортируют в общей сложности 2,2 млн тонн, если не пострадают от одного из крупных ураганов.

Слабая интенсивность сезона ураганов также окажет менее разрушительное воздействие на экспорт из США и Тринидада и Тобаго, которые наращивают поставки. США в конце мая начали экспортировать СПГ с проекта Cameron - это четвертый крупный комплекс по сжижению газа на атлантическом побережье США после Sabine Pass, Cove Point и Corpus Christi.

На текущий момент экспортный потенциал США составляет около 37 млн тонн СПГ в год, ожидается, что он будет увеличен еще на 10,5 млн тонн в год в 2019 году.

США экспортировали 12,35 млн тонн СПГ за первые пять месяцев текущего года по сравнению с 8,05 млн тонн за аналогичный период в 2018 году. США направили пяти мелким импортерам в регионе семь партий СПГ в период с января по май 2019 года против трех партий за аналогичный период годом ранее.

Рост производства газа в Тринидаде стимулирует экспорт СПГ в стране. За первые пять месяцев 2019 года Тринидад экспортировал 5,46 млн тонн СПГ, увеличив показатель на 7,9% в годовом исчислении.

Мелкие покупатели СПГ в Латинской Америке и Карибском бассейне представляют для Тринидада еще большую значимость, чем для США. Страна направила пяти импортерам 19 партий СПГ за первые пять месяцев 2019 года по сравнению с 17 за аналогичный период в прошлом году.

ор ан мв

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