Сейм Латвии не поддержал инициативу об объявлении 16 марта официальным днем памяти латышских воинов

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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 9:53 16.03.2018 - 09:53

Рига. 15 марта. ИНТЕРФАКС/BNS - Латвийский сейм в пятницу отклонил инициативу национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) объявить 16 марта официальным днем памяти латышских воинов. Законопроект поддержал 21 депутат, против было 25, 31 воздержался. В 1998 году 16 марта было официально объявлено днем памяти латышских воинов, но уже в 1999 году эта дата была исключена из перечня памятных, праздничных и отмечаемых дней, напоминает агентство BNS. ***/ вв Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс