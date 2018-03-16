Сейм Латвии не поддержал инициативу об объявлении 16 марта официальным днем памяти латышских воинов
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Рига. 15 марта. ИНТЕРФАКС/BNS - Латвийский сейм в пятницу отклонил инициативу национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) объявить 16 марта официальным днем памяти латышских воинов.
Законопроект поддержал 21 депутат, против было 25, 31 воздержался.
В 1998 году 16 марта было официально объявлено днем памяти латышских воинов, но уже в 1999 году эта дата была исключена из перечня памятных, праздничных и отмечаемых дней, напоминает агентство BNS.
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Интерфакс