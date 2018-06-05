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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 11:50 05.06.2018 - 11:50

Вильнюс. 5 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Сейм Литвы во вторник принял в первом чтении представленные выводы парламентского расследования о влиянии групп бизнеса на политиков, в документе фигурирует российский "Росатом", сообщает агентство BNS.

В первом чтении за принятие выводов проголосовали 88 членов сейма, никто не голосовал "против", 13 парламентариев воздержались. Как отмечает агентство, воздержалась фракция фигурирующего в выводах расследования Литовского либерального движения и несколько отдельных членов сейма. Рассмотрение проекта продолжается.

Сейм планирует утвердить выводы во вторник. Руководство парламента постановило перенести представление выводов с вечернего заседания на утреннее, чтобы можно было в тот же день провести и голосование по их принятию.

Тем временем, председатель правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис заявил журналистам, что после утверждения выводов сеймом будет сформирована новая комиссия по парламентскому расследованию, чтобы продолжить работу КНБО.

Глава Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас, представляя выводы проведенного комитетом расследования, заявил, что вмешательство групп интересов в политические процессы в государстве носило системный характер, продолжалось много лет, и с этим нельзя мириться.

Ранее во вторник сообщалось, что комитет более полугода проводил расследование о попытках некоторых предпринимателей оказывать незаконное влияние на политиков, руководителей и работников госпредприятий, ведомств и учреждений. При этом проверялись "механизмы финансирования партий, стремление российской госкорпорации "Росатом" участвовать в секторах, важных для национальной безопасности Литвы".

В расследовании также утверждается, что концерн MG Baltic неподобающим образом использовал принадлежащие ему СМИ для влияния на решения государственных ведомств и политиков. MG Baltic не согласен с обвинениями и обратился в суд с целью опровержения информации Департамента госбезопасности, на которую опирался КНБО.

Кроме того, авторы расследования пришли к выводу, что интересы "Росатома" и концерна MG Baltic в процессе закрытия Игналинской АЭС совпадают, так как предприятие концерна MG Baltic Mitnija обеспечило бы себе долгосрочные строительные работы, а "Росатом" мог бы контролировать процесс закрытия, отмечает BNS.

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