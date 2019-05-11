Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Ираке, сообщает в субботу Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к юго-западу от города Халабджа (Иракский Курдистан). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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