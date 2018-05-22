Секретари совбезов стран ШОС договорились встретиться в 2019 году в Киргизии

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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 8:13 22.05.2018 - 08:13

Пекин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Секретари советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретятся в 2019 году в Киргизии, говорится в итоговом сообщении встречи глав совбезов ШОС. "Стороны договорились провести очередную встречу секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении. Кроме того, секретари совбезов дали высокую оценку деятельности китайского председательства в ШОС и подготовке заседания совета глав государств-членов ШОС в городе Циндао 9-10 июня. В 13-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности ШОС участвуют представители Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Россию на встрече представляет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс