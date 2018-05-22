Секретари совбезов стран ШОС договорились встретиться в 2019 году в Киргизии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Пекин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Секретари советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретятся в 2019 году в Киргизии, говорится в итоговом сообщении встречи глав совбезов ШОС.
"Стороны договорились провести очередную встречу секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении.
Кроме того, секретари совбезов дали высокую оценку деятельности китайского председательства в ШОС и подготовке заседания совета глав государств-членов ШОС в городе Циндао 9-10 июня.
В 13-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности ШОС участвуют представители Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Россию на встрече представляет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
пч
Интерфакс