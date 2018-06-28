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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 20:29 28.06.2018 - 20:29

Дурбан (ЮАР). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что его регулярные контакты с коллегами по БРИКС позволяют координировать позиции стран "пятерки" по всему комплексу вопросов глобальной политики и безопасности.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь Н.Патрушева Евгений Аношин, об этом секретарь Совбеза РФ заявил на рабочем ужине в четверг с участием высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Николай Патрушев подчеркнул, что регулярные контакты в полной мере отвечают интересам государств БРИКС и позволяют координировать позиции этих стран по всему комплексу вопросов глобальной политики и безопасности", - отметил Аношин.

Он добавил, что в этот день у Н.Патрушева состоялся ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами. В частности, он обсудил с министром государственной безопасности ЮАР Дипуо Лецаци-Дуба российско-южноафриканское сотрудничество в сфере безопасности, а также ряд вопросов в сфере международных отношений. "Стороны подтвердили заинтересованность в стратегическом партнерстве и взаимодействии по линии спецслужб и правоохранительных органов", - рассказал Е.Аношин.

По его словам, Н.Патрушев также обсудил с руководителем кабинета институциональной безопасности при президенте Бразилии Сержио Эчегойеном дальнейшее взаимодействие Советов безопасности России и Бразилии.

Секретарь Совбеза РФ прибыл в ЮАР в четверг для участия в восьмой встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Темами встречи, которая состоится в пятницу, станут проблематика взаимодействия государств БРИКС по противодействию терроризму и транснациональной организованной преступности, а также по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Др

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