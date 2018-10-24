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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 17:49 24.10.2018 - 17:49

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, выступила с опровержением появившихся в СМИ сообщений о перехвате подозрительной посылки, отправленной в Белый дом.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает, что в службе назвали подобные сообщения "некорректными".

Ранее в среду американское телевидение сообщило, что в посылке, предназначенной для Белого дома, находилась бомба из отрезка трубы, начиненной поражающими элементами. Устройство бомбы было аналогично тому, что использовались во взрывных устройствах, направленных чете Клинтон, экс-президенту Бараку Обаме и финансисту Джорджу Соросу.

Ранее в среду Секретная служба США сообщила, что ее сотрудники перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены чете Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Кроме того, сообщается, что подозрительную посылку получили в штаб-квартире американского телеканала Си-Эн-Эн в Нью-Йорке, в связи с чем была проведена эвакуация сотрудников.

Накануне аналогичная посылка с взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса, который также является крупнейшим спонсором Демократической партии.

1аю ар

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