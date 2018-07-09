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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 18:57 09.07.2018 - 18:57

Иерусалим. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Разрабатываемый США план палестино-израильского урегулирования предполагает в первую очередь решение гуманитарного кризиса в секторе Газа, а уже затем остальных ключевых проблем.

Арабские дипломаты, знакомые с деталями плана, сообщили израильской газете "Исраэль Хайом", что разрабатываемая американцами схема включает заключение долгосрочного прекращение огня между Израилем и контролируемыми Газу палестинскими радикальными группировками при посредничестве умеренных арабских государств.

Как только режим прекращения огня начнет действовать, начнется реализация серии экономических программ для сектора Газа. Эти проекты, включая восстановление инфраструктуры, строительство на Кипре палестинского морского порта, должны реализовываться при спонсорстве международного сообщества.

"Региональный мирный план может быть жизнеспособным только при условии перемен в секторе Газа. Блокада сектора не должна продолжаться. Газа находится на грани гуманитарной катастрофы, и если она произойдет, то и Израиль, и умеренные арабские режимы вынуждены будут заплатить за это", - сказал изданию иорданский официальный представитель.

По словам арабских официальных лиц, идея "Газа прежде всего" призвана как облегчить кризис, так и помочь арабскому миру свыкнуться с мыслью, что всеобъемлющий план может исключить нынешнее палестинское руководство в Рамаллахе.

1ак др

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