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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 21:05 21.05.2018 - 21:05

Хмеймим (Сирия). 21 мая. ИНТЕРФАКС - Семьи участников незаконных формирований вывезены из лагеря "Ярмук", заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

"При участии подразделений российской военной полиции, с соблюдением усиленных мер безопасности, из лагеря палестинских беженцев "Ярмук" вывезены семьи участников незаконных вооруженных формирований, - сказал Ю.Евтушенко на брифинге в понедельник.

Сирийская правительственная армия установила контроль над кварталом Дамаска Хаджар аль-Асвад и его окрестностями, сообщило в понедельник агентство САНА со ссылкой на заявление командования Вооруженными силами САР.

"Наши вооружённые силы совместно с союзниками завершили очистку района Хаджар Аль-Асвад и его окрестностей после серии последовательных наступательных военных операций", - говорилось в заявлении командования.

В нем отмечалось, что "операции привели к ликвидации большого числа террористических бандформирований. Это привело к полному контролю над районом Хаджар Аль-Асвад и лагерем Ярмук, а до того также над районами Йельда, Бабиля и Бейт-Сахм".

Таким образом, в понедельник столица Сирии и его пригороды перешли под полный контроль сирийских властей.

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