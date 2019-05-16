Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 19:10

Лондон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Член семьи бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена финансировал футбольный клуб Sheffield United, сообщает в четверг сайт британского издания The Daily Mail.

По данным издания, футбольный клуб получил сумму в размере $3 млн, которые, как оказалось, были перечислены именно родственником убитого лидера "Аль-Каиды". Финансовая операция проходила под названием "Проект Дельта".

Информация о финансировании Sheffield United была раскрыта в ходе заседания Высокого суда Лондона, который рассматривает дело о праве собственности на этот английский клуб.

Согласно официальной версии, Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 г. в ходе спецоперации американского отряда морских пехотинцев "Морские котики" в его резиденции в пакистанском городе Абботтабаде, в 50 км от Исламабада.

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