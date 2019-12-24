Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 6:43

Кабул. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Семь военнослужащих Афганской национальной армии (АНА) погибли, еще шесть человек получили ранения во вторник в результате нападения боевиков в северной афганской провинции Балх, сообщил пресс-центр Минобороны страны.

"В 4:30 утра противник атаковал объединенный отряд АНА и национальной безопасности в районе населенного пункта Хили-Гули, уезд Давлатабад провинции Балх, в результате семь военнослужащих АНА погибли, еще трое солдат ранены. Ранения также получили трое сотрудников национальной безопасности", - говорится в сообщении.

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