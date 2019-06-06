Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 10:20

Кабул. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Гражданами стран СНГ являются семь из 10 боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация), оказавшихся в руках афганских военных после освобождения пленников из тюрьмы движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана.

Как сообщил "Интерфаксу" в четверг начальник пресс-центра 209 корпуса афганской армии "Шохин" Ханиф Резаи, "трое из них - это граждане Таджикистана, бывшие члены террористической группировки "Ансарулла", еще четверо - узбекистанские граждане - бывшие члены Исламского движения Узбекистана (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) - перешедшие в ИГИЛ".

"Еще один "игиловец" - уйгур", - отметил собеседник агентства.

"Восемь иностранных боевиков переданы в распоряжении управления национальной безопасности Афганистана в провинции Фарьяб", - сообщил Резаи.

Он пояснил, что управление "занимается уголовными делами иностранных граждан, обвиняемых в терроризме".

Ранее в четверг пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин" сообщил, что афганский спецназ во взаимодействии с военными сил международной коалиции в ходе операции в провинции Фарьяб освободил 83 человека из тюрьмы "Талибан". По данным афганских военных, среди пленников у талибов находились 10 боевиков "Исламского государства".

"В ходе операции, которая была успешно проведена в местечке Шах-Кайсар, ликвидированы трое охранников тюрьмы, еще трое захвачены в плен. Среди 83 освобожденных заключенных, наряду с военнослужащими национальной армии и сотрудниками полиции, оказались 10 командиров террористической группировки "Исламское государство", - говорится в сообщении пресс-центра.

По данным афганской стороны, боевики ИГИЛ попали в плен к талибам летом 2018 года в ходе столкновений между группировками в уезде Дарзаб провинции Джаузджан на севере Афганистана.

вш

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