Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 18:13

Париж. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Работники семи из восьми нефтеперерабатывающих заводов во Франции проводят забастовку на фоне проходящих в стране протестов против запланированной правительством пенсионной реформы, пишет Agence France-Presse со ссылкой на главу подразделения химпрома Всеобщей конфедерации труда (CGT Chimie) Эмманюэля Лепина.

Забастовка затронула принадлежащие компании Total НПЗ Донж, Гонфревиль, Гранпюи, Фейзен и Ла Мед, согласно сообщениям CGT и Total. Сообщается, что НПЗ перестали поставлять продукцию.

Также были заблокированы НПЗ ExxonMobil в коммуне Фос-сюр-Мер и НПЗ Лавера компании Petroineos.

Участники общенациональной забастовки выражают недовольство запланированной правительством Франции пенсионной реформой, которая нацелена на упразднение специальных категорий для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор фф ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!