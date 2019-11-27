Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 1:06

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Семь из 39 россиян, попавших в ДТП в Доминиканской республике, вылетают запланированным рейсом в Москву, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Семь туристов вылетают в Москву на запланированном рейсе, вероятно к ним присоединятся ещё несколько человек", - говорится в сообщении.

Посольство РФ в Венесуэле сообщило о 39 российских гражданах, находившихся в автобусе, у некоторых из них зафиксированы травмы разной степени тяжести. Погибших, по информации посольства, нет.

Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах, подчеркивают в посольстве.

Местные СМИ сообщают, что автобус на большой скорости столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся.

Ранее издание "Диарио либре" со ссылкой на пожарных сначала писало о 29 россиянах, ехавших в автобусе. Кроме них там, по его информации, находились ещё 12 человек, включая водителя. Однако спустя всего несколько минут газета обновила статью на сайте, и в ней также говорится уже о 39 гражданах РФ.

1ле бм

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