Семь сотрудников полиции погибли, 12 боевиков уничтожено в столкновении на севере Афганистана - СМИ
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Кабул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Семь сотрудников полиции, включая начальника управления безопасности афганской провинции Саманган, генерала Хавани Тахари, погибли в столкновении с боевиками движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) на севере страны, сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на данные местной полиции.
Столкновение произошло в селении Зерки уезда Дараи Софи Пайан провинции Саманган, в ходе столкновения еще три сотрудника полиции были ранены, ответным огнем были убиты 12 боевиков, еще 16 экстремистов получили ранения.
вш
Интерфакс