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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 9:53 16.10.2018 - 09:53

Кабул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Семь сотрудников полиции, включая начальника управления безопасности афганской провинции Саманган, генерала Хавани Тахари, погибли в столкновении с боевиками движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) на севере страны, сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на данные местной полиции.

Столкновение произошло в селении Зерки уезда Дараи Софи Пайан провинции Саманган, в ходе столкновения еще три сотрудника полиции были ранены, ответным огнем были убиты 12 боевиков, еще 16 экстремистов получили ранения.

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