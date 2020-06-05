Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В штате Алабама (США) в ночь на пятницу произошла стрельба, в ходе которой погибли семь человек, сообщили американские СМИ со ссылкой на управление шерифа округа Морган.
По их данным, выстрелы прозвучали в районе полуночи по местному времени (07:00 пятницы мск) на Талук-роуд в округе Морган.
Помощники шерифа обнаружили погибших в горящем доме. Им удалось потушить пламя до приезда пожарных.
Место преступления оцеплено. Начато расследование.
О других деталях инцидента пока не сообщается.
1ви ар