Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 13:08

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В штате Алабама (США) в ночь на пятницу произошла стрельба, в ходе которой погибли семь человек, сообщили американские СМИ со ссылкой на управление шерифа округа Морган.

По их данным, выстрелы прозвучали в районе полуночи по местному времени (07:00 пятницы мск) на Талук-роуд в округе Морган.

Помощники шерифа обнаружили погибших в горящем доме. Им удалось потушить пламя до приезда пожарных.

Место преступления оцеплено. Начато расследование.

О других деталях инцидента пока не сообщается.

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