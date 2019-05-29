Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 20:17

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Сенаторы-демократы намерены добиваться, чтобы Конгресс принял новый законопроект, направленный на обеспечение безопасности выборов, сообщает в среду издание The Hill.

Подобные мнения демократы высказали после выступления спецпрокурора Роберта Мюллера.

Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что Мюллер ясно указал в выступлении, что Конгресс должен предпринять шаги для предотвращения вмешательства в выборы в будущем.

"Мы должны предпринять шаги для защиты нашей демократии, приняв закон, который обеспечил бы более значительную безопасность выборов, повысил бы прозрачность социальных сетей и сформулировал бы требование по отношению к должностным лицам кампании сообщать о любых контактах с иностранными гражданами, пытающимися действовать (в преддверии выборов - ИФ) заодно с кампанией", - говорится в заявлении Уорнера.

В свою очередь, сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал комментарии Мюллера "настоятельным призывом к действию".

Сенатор Крис Кунс сказал, что Мюллер "четко и недвусмысленно подтвердил, что Россия напала на нашу демократию, вмешавшись в выборы 2016 года".

"По мере приближения к выборам 2020 года мы должны в большей степени инвестировать в безопасность выборов и защищать нашу демократию", - приводит The Hill слова Кунса.

Ранее в среду Мюллер выступил в министерстве юстиции. Он заявил, что президента США Дональда Трампа нельзя обвинить в совершении преступлений, пока он находится у власти. Это заявление было воспринято демократами как косвенное подтверждение того, что Трамп все же допустил нарушения закона.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

1тэ ар ав

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