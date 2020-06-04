Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 2:33

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - 21 сенатор от Демократической партии призвал Минобороны США не использовать войска для подавления общенациональных протестов в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

"Мы настоятельно призываем вас воздержаться от использования Вооруженных сил Соединенных Штатов для подавления мирного, свободного самовыражения американцев, которые осуществляют свои гражданские свободы в призыве к тому, чтобы государственные учреждения соответствовали более высоким стандартам в борьбе за расовую справедливость", - написали сенаторы в письме, направленном главе Пентагона Марку Эсперу и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Марку Милли.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил использовать закон о восстаниях 1807 года, который позволит развернуть американские вооруженные силы для обеспечения внутреннего правопорядка в условиях протестов и гражданских беспорядков.

Тем временем Эспер во время пресс-конференции заявил, что выступает против применения закона 1807 года.

"Я говорю это не только как министр обороны, но и как бывший солдат и бывший член Национальной гвардии, вариант использования действующих сил в качестве правоохранительных органов должен применяться только в крайнем случае и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас мы не находимся в подобной ситуации", - заявил он.

В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

1вз аг

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