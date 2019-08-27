Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Группа влиятельных американских сенаторов-демократов написали письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выступают против возвращения РФ в G8 до тех пор, пока Москва не начнет "вести себя ответственно".

"Мы пишем, чтобы решительно выступить против присоединения президента Путина и Российской Федерации к "группе семи" промышленно развитых демократий", - говорится в совместном заявлении четырех сенаторов - Чака Шумера, Джека Рида, Роберта Менендеса и Марка Уорнера.

Шумер - лидер демократического меньшинства в сенате, Менендес - заместитель председателя сенатского комитета по иностранным делам, Рид - заместитель председателя комитета сената по делам вооруженных сил, Уорнер - заместитель сенатского комитета по делам разведки. Возглавляют эти комитеты республиканцы, так как удерживают большинство в сенате.

Авторы письма указывают, что "Россия в настоящее время не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для того, чтобы вновь присоединиться к "группе".

По их мнению, действия российского руководства после исключения России из G8 в 2014 году демонстрируют то, что оно "не готово вносить вклад в усилия "группы семи""

В качестве примеров нарушения Россией международных норм и закона сенаторы, упоминают, среди прочего, попытки вмешаться в американские выборы, "применение химического оружия" в Великобритании, а также поддержку "авторитарных правительств в мире, например, режимов Асада и Мадуро (в Сирии и Венесуэле - ИФ)".

"Ввиду этих причин, ни при каких обстоятельства президент Путин не должен быть приглашен к участию в G7 до того момента, пока российское правительство не предпримет действия, которые бы указывали на его желание вести себя ответственно, как внутри страны, так и за ее пределами", - отмечается в заявлении.

Сенаторы-демократы отмечают, что восстановление России в G8 "противоречило бы нашим ценностям и стало бы очевидном отказом США от своих обязательств в качестве ведущей в мире демократической страны".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет как раз на американской территории. При этом Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.

Кроме того, Трамп отметил, что включение России в G8 в качестве полноправного члена было бы полезным, как для этой страны, так и для всего мира.

На такие заявления американского лидера отреагировали остальные участники "семерки". Так, например, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что России нужно будет дать возможность вернуться только после решения украинского кризиса. При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе - лидеров не входящих в G7 стран.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны указала на необходимость успехов в реализации "минских договоренностей", а британский премьер Борис Джонсон также высказал мнение, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными.

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