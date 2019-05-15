Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 6:34

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, предлагающий запретить получение американских виз студентам и сотрудникам институтов, связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте одного из авторов законопроекта сенатора Тома Коттона.

"Сегодня сенаторы Том Коттон (штат Арканзас), Чак Грассли (штат Айова), Тед Круз (штат Техас), Марша Блэкберн (штат Теннесси), Джош Хоули (штат Миссури) и Марко Рубио (штат Флорида) представили законопроект, обязывающий правительство США разработать список научных и инженерных учреждений, связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Законопроект запретит лицам, нанятым или спонсируемым этими китайскими военными учреждениями, получать студенческие или исследовательские визы в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

Как отмечает в заявлении Коттон, "не допускать ученых НОАК к нашим исследовательским лабораториям - основной акт самозащиты".

"В последние годы НОАК спонсировала тысячи ученых и инженеров для проведения исследований, связанных с национальной безопасностью, за рубежом, в том числе в Соединенных Штатах. НОАК открыто признает, что использует эти усилия для поддержки развития новых военных технологий, и мы не можем игнорировать угрозу, которую это создает для нашей национальной безопасности", - подчеркивает Грассли.

По его мнению, студенческие и исследовательские визы должны быть "зарезервированы для тех иностранных граждан, которые хотят внести свой вклад в наши университеты и исследовательские институты, а не для наших иностранных противников и шпионов, которые хотят причинить нам вред".

Другой сенатор Круз выразил надежду, что его "коллеги быстро примут этот законопроект для обеспечения национальной безопасности Америки".

Законопроект внесен на фоне повышения напряженности в отношениях между США и Китаем из-за введения пошлин на товары после сложных переговоров на прошлой неделе.

1вз тг

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